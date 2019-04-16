Анджелина Джоли сменила фамилию

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт. По данным ET, теперь во всех документах она снова записана как Анджелина Джоли.

© AFP 2018 / CARL COURT Без хеппи-энда: Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Ранее стало известно, что суд 12 апреля одобрил заявления Джоли и Питта о восстановлении их "холостяцких" статусов. В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Джоли и Питт поженились в 2014 году. Свадебная церемония прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родились трое биологических детей, также они растили троих приемных. На развод в 2016 году подала Джоли — из-за несогласия с воспитательными методами супруга. Актриса настаивала на единоличной опеке над детьми.

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Джоли переживает тяжелый период, однако не забывает о благотворительной деятельности. В феврале этого года она, являясь послом доброй воли ООН, побывала с гуманитарной миссией в Бангладеш. Поклонники актрисы тогда отметили, что на фотографиях она выглядит болезненно худой.