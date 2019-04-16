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Деньги

Малолетний сын российского мэра заработал 400 тыс. рублей за год

© Sputnik / Игорь Самойлов
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Кроме того, в пользовании у ребенка находятся жилой дом и квартира.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей. Такие данные представлены в декларации, опубликованной на сайте администрации города.

Как указано в документе, Сизиков не женат, у него есть несовершеннолетний ребенок. Доход мальчика за прошлый год составил 409,34 тысячи рублей. Кроме того, у него в пользовании находятся жилой дом площадью 552,8 квадратных метра и квартира площадью 212 "квадратов".

Сам Сизиков за прошлый год заработал 2,58 миллиона рублей. Он также задекларировал два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метров, которые находятся в пользовании. При этом недвижимости в собственности и транспортных средств у главы города нет.

Местные СМИ напомнили, что в августе прошлого года Сизиков рассказывал о своем сыне — на тот момент ученике седьмого класса.

Теги:
ребенок, рубль, Россия, мэр



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