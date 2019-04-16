Специалисты из Болгарии готовы помочь восстановить Нотр-Дам де Пари

В 1866 году болгарский архитектор уже спас собор, когда зданию грозило обрушение из-за коррозии.

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Власти Болгарии готовы помочь Франции восстановить Собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает Sputnik Болгария.

"Мы готовы помочь – как финансово, так и силами наших реставраторов и живописцев. У нас в этой области исключительно одаренные люди", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Возгорание, переросшее в крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, произошло вечером 15 апреля. Легендарный Нотр-Дам полыхал более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир. Спустя некоторое время рухнул шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что произошедшее ранило сердце не только жителей Франции, но и всего человечества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нотр-Дам – это часть истории человечества, олицетворение самых прекрасных воспоминаний и надежд в жизни тех, кому посчастливилось прикоснуться к храму Божьему", - сказал глава государства.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Париж в слезах и молитвах 10

Экс-министр иностранных дел Соломон Паси также напомнил общественности, что когда-то Болгария уже внесла свой вклад в спасение собора. Дипломат рассказал, что в 1866 году власти Османской империи в Русе ответили на просьбу Франции и отправили в Париж болгарского архитектора Колю Фичето, чтобы устранить проблемы с отводом воды и спасти собор от разрушения.

Художник: трагедия с Нотр-Дам де Пари - это халатность властей

"Поэтому сегодня это и наша трагедия тоже", - написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Колю Фичето создал множество православных храмов в период, который носит название Болгарское Возрождение. Как рассказал игумен Преображенского монастыря (Велико Търново) архимадрит Георгий, именно за помощью к болгарскому мастеру обратились, когда в 1866 году собору Нотр-Дам грозило обрушение из-за коррозии.

"Говорят, что [собор] стал рушиться, на одной из стен образовались трещины. Многие известные архитекторы пытались остановить этот процесс – безуспешно",- рассказал игумен.

© Sputnik / Доминик Бутен Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери

Тогда к управителю Русенской области, который поддерживал связь с французским правительством, обратились за помощью. Колю Фичето немедленно отправился во Францию.

"Фичето начал свои исследования и вскоре обнаружил, что проблема заключается в глубоких подземных водах, которые вызывали коррозию", - отметил священнослужитель.

Для устранения риска обрушения болгарский мастер отвел воду так, чтобы она вытекала на площадь.

По словам игумена, французы выражали огромную благодарность болгарскому архитектору и очень настаивали на том, чтобы он остался в Париже. Однако мастера ждала работа в родной Болгарии, и он вернулся домой, как только убедился в том, что святыне больше ничего не угрожает.