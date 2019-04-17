Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Израиле ученым удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека, сообщает Bloomberg.

"Сердце абсолютно биосовместимо и подходит пациенту. Это полноценно работающий орган со всеми сосудами, клапанами и желудочками, которые есть у нормально функционирующего сердца", — рассказал профессор и автор исследования Таль Двир.

Жировые клетки пациента были "перепрограмированы" в стволовые, именно из них ученые вырастили клетки сердечной мышцы. Процесс печати занял три часа. Сердце получилось крошечным — всего 2,5 сантиметра в диаметре, что соизмеримо с размером сердца кролика.

© AP Photo / Oded Balilty В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере

"Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение", — добавил Таль Двир.

Напомним, ранее ученым удавалось создавать только "каркас" органа, то есть он не мог работать и встроиться в кровеносную систему организма.