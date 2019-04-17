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В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере

В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере

© REUTERS / Amir Cohen
В мире
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Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Израиле ученым удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека, сообщает Bloomberg.

"Сердце абсолютно биосовместимо и подходит пациенту. Это полноценно работающий орган со всеми сосудами, клапанами и желудочками, которые есть у нормально функционирующего сердца", — рассказал профессор и автор исследования Таль Двир.

Жировые клетки пациента были "перепрограмированы" в стволовые, именно из них ученые вырастили клетки сердечной мышцы. Процесс печати занял три часа. Сердце получилось крошечным — всего 2,5 сантиметра в диаметре, что соизмеримо с размером сердца кролика.

В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере
© AP Photo / Oded Balilty
В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере

"Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение", — добавил Таль Двир.

Напомним, ранее ученым удавалось создавать только "каркас" органа, то есть он не мог работать и встроиться в кровеносную систему организма.

Теги:
3d-принтер, Медицина и здоровье, Медицина (наука), Медицина, Израиль



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