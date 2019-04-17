Мама хотела обрадовать свою дочь и арендовала на одном из сайтов квартиру на одну ночь, чтобы та смогла провести там классную вечеринку. Взамен друзья девочки разгромили стены люксовых апартаментов кувалдами.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Великобритании 16-летняя девочка была арестована за то, что устроила вечеринку в апартаментах класса люкс, которые ей арендовала мама: они с друзьями нанесли ущерб квартире на 50 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Мама хотела обрадовать свою дочь и арендовала на одном из сайтов квартиру на одну ночь, чтобы та смогла провести там классную вечеринку. Взамен друзья девочки разгромили стены люксовых апартаментов кувалдами.

© Daily Mail Британские подростки разгромили съемные люкс-апартаменты - фото

Хозяин квартиры в шоке, после того, как увидел дыры в стенах, разбитые окна и разрушенную мебель.

© Daily Mail Британские подростки разгромили съемные люкс-апартаменты - фото

"То, что произошло со мной, когда я увидел свою квартиру не описать словами. Я был в шоке до коликов внизу живота. Между кухней и коридором огромная дыра в стене. Подростки использовали молотки, чтобы сделать ее. Все двери сняты с петель, окна разбиты. Кухня и ванная тоже в хлам. Они "убили" абсолютно всю квартиру", - рассказал хозяин изданию.

© Daily Mail Британские подростки разгромили съемные люкс-апартаменты - фото

По его словам, он начал сдавать свою квартиру два года назад, включив в информацию о сдаче, что вечеринки в квартире запрещены. Поэтому обычно его квартиру снимали туристы.

© Daily Mail Британские подростки разгромили съемные люкс-апартаменты - фото

Хозяин люксовых апартаментов также считает, что арестовать нужно и мать подростка.