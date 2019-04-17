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Пилот и пятеро пассажиров небольшого самолета погибли, упав на дом в городе Пуэрто-Монт, Чили

В Чили самолет рухнул на жилой дом - видео

REUTERS / Natalie Aguayo
В мире
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По предварительной информации, на борту воздушного судна могли находиться от шести до восьми человек.

ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Не менее шести человек погибли во вторник в результате падения небольшого самолета на жилой дом в чилийском городе Пуэрто-Монт, сообщает Lopez-Doriga.

По предварительным данным, все погибшие находились на борту летательного аппарата.

На месте трагедии возник пожар, охвативший строение. До сих пор нет подтвержденной информации о точном числе людей в самолете – по разным данным, их могло быть шесть или восемь.

Кроме того, пострадала 50-летняя женщина: ее задело деталями фюзеляжа. С переломами ног и контузией она была госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает.

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Теги:
Авиакатастрофа, Самолет, Чили



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