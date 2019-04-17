СМИ сообщают о госпитализации Дмитрия Быкова

СМИ сообщают, что журналист мог попасть в реанимацию из-за плохого самочувствия.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Журналист и литературный критик Дмитрий Быков, который планировал в Уфе провести лекцию о русских анекдотах, перенес выступления из-за плохого самочувствия, есть версия, что он мог попасть в реанимацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На сайте региональных организаторов лектории "Прямая речь" анонсировалось, что 16 апреля Дмитрий Быков проведет лекции на тему русских анекдотов.

"Выступление Быкова переносится, дату переноса пока сообщить не можем", - сказал РИА Новости представитель уфимской организации лекторий.

При этом местные СМИ сообщают, что журналист мог попасть в реанимацию из-за плохого самочувствия.

"Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание!" - приводят СМИ сообщение организаторов.

Известно о том, что Быкову вызвали скорую помощь, после чего госпитализировали в городскую больницу.