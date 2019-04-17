Путин озвучил планы по открытию в Таджикистане офиса МИА "Россия сегодня"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о планах по открытию в Таджикистане офиса МИА "Россия сегодня", пишет Sputnik Таджикистан.

"В планах — открытие в республике официального представительства агентства "Россия сегодня"", — заявил Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

© Sputnik / Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Таджикистана Э. Рахмон

Президент Таджикистана 16 апреля прибыл в Москву с двухдневным визитом. Он уже встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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