Медики назвали признак преждевременной смерти у мужчин

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шведские медики заявили, что частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Такой вывод они сделали в результате исследования, которое проводили несколько десятков лет — с 1973 года. В нем участвовали 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, сообщает MedicalXpress.
Выяснилось, что многие мужчины с пульсом более 55 ударов курили, мало двигались и чаще переживали стресс.
При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что убивает российских мужчин. По ее словам, 70% смертей связаны с потреблением алкоголя.