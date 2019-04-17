Медики назвали признак преждевременной смерти у мужчин

В исследовании участвовали почти 800 мужчин, родившихся в 1943 году в шведском Гетеборге.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шведские медики заявили, что частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Такой вывод они сделали в результате исследования, которое проводили несколько десятков лет — с 1973 года. В нем участвовали 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, сообщает MedicalXpress.

© REUTERS / Amir Cohen В мире впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере

Каждый доброволец заполнил анкету, в которой рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье. После этого были сформированы четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55–65, 65–75 и более 75 ударов в минуту.

Выяснилось, что многие мужчины с пульсом более 55 ударов курили, мало двигались и чаще переживали стресс.

При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

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