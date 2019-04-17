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Самые влиятельные в мире люди – версия журнала Time

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Представители журнала поясняют, что в список, как правило, попадают люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Американский еженедельный журнал Time составил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей.

Сотню человек разделили по категориям: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры".

В этом году в категорию "Лидеров" (политики и общественные деятели) вошли спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер и некоторые другие политики.

Беженец делает фотографию с Папой Римским Франциском
© REUTERS / OSSERVATORE ROMANO
Беженец делает фотографию с Папой Римским Франциском

Журнал также посчитал нужным включить в сотню влиятельных людей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который незаконно объявил себя главой государства.

Президент России Владимир Путин не вошел в рейтинг Time второй год подряд. До 2018 года он многократно попадал в перечень самых влиятельных персон по версии журнала.

В остальных категориях влиятельными персонами были признаны футболист Мохаммед Салах, основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг, актриса Эмилия Кларк, певицы Ариана Гранде и Тейлор Свифт, актер Рами Малек, экс-первая леди США Мишель Обама и ряд других публичных персон.

© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актер Рами Малек с наградой за лучшую мужскую роль на церемонии вручения "Оскар-2019"

Time впервые опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" в 1999 году. 

Теги:
рейтинг, журнал, Time



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