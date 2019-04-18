Россия установила запрет на экспорт нефти на Украину

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 1 июня Россия будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений", — цитирует Медведева РИА Новости.
В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, заявил премьер-министр.
Документ также предусматривает запрет на ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. За прошлый год, по словам Медведева, Украина поставила таких товаров на 250 миллионов долларов.
На прошлой неделе украинское правительство расширило санкции против России. В список запрещенных для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и другая продукция.