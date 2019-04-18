15:09 18 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Добыча нефти

Россия установила запрет на экспорт нефти на Украину

© REUTERS / Sergei Karpukhin
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0

Москва ответила на новые санкции Украины. В частности, РФ будет поставлять соседу уголь, нефть и нефтепродукты исключительно по отдельным разрешениям.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 1 июня Россия будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений", — цитирует Медведева РИА Новости.

В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, заявил премьер-министр.

Автопробег в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Власти Крыма о санкциях Украины: словно Моська лает на слона
Москва приняла ответные меры на действие кабмина Украины, который расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Медведев подписал соответствующее постановление правительства.

Документ также предусматривает запрет на ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. За прошлый год, по словам Медведева, Украина поставила таких товаров на 250 миллионов долларов.

На прошлой неделе украинское правительство расширило санкции против России. В список запрещенных для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и другая продукция.

Теги:
запрет, санкции, Украина, Россия, Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первая женщина-пилот Афганистана Нилуфар Рахмани
Красотки в военной форме
Щенок против электрической зубной щетки - самое смешное видео
Щенок против зубной щетки - самое смешное видео
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в Нотр-Дам де Пари: что удалось спасти от огня

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054