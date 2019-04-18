Россия установила запрет на экспорт нефти на Украину

Москва ответила на новые санкции Украины. В частности, РФ будет поставлять соседу уголь, нефть и нефтепродукты исключительно по отдельным разрешениям.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 1 июня Россия будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений", — цитирует Медведева РИА Новости.

В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, заявил премьер-министр.

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Москва приняла ответные меры на действие кабмина Украины, который расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Медведев подписал соответствующее постановление правительства.

Документ также предусматривает запрет на ввоз украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. За прошлый год, по словам Медведева, Украина поставила таких товаров на 250 миллионов долларов.

На прошлой неделе украинское правительство расширило санкции против России. В список запрещенных для ввоза на территорию страны товаров попали банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и другая продукция.