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Кардиологи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака

© Flickr/ Hanna Sörensson
В мире
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Также, по мнению ученых, рискуют здоровьем те, кто поздно ужинает.

ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Кардиологи заявили, что люди, которые отказываются от завтрака, хуже восстанавливаются после сердечного приступа. Об этом пишет портал Новости Mail.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology.

Омлет
© Unsplash / Gian Cescon
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Исследователи изучили данные 113 пациентов отделения кардиологии. Их средний возраст составлял 60 лет, 73% участников были мужчинами.

58% больных ничего не употребляли до обеда, кроме воды или кофе, не менее трех раз в неделю. У 51% промежуток между вечерним приемом пищи и сном составлял менее двух часов. У 41% участников имелись обе привычки.

Автор исследования, доктор Маркос Миникуччи отмечает, что полезный завтрак должен состоять из молочных продуктов (нежирного или обезжиренного молока, йогурта, сыра), углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы) и фруктов. 

Теги:
Наука и технологии, здоровье, еда



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