Не успел развернуться: новые Samsung Galaxy ломаются еще до выхода в продажу

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold выходят из строя уже на следующие сутки после начала эксплуатации.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналисты и пользователи Cети, которые тестировали новые телефоны Samsung Galaxy Fold, пожаловались на их быструю поломку, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Quartz. Продажи данной модели должны стартовать 26 апреля.

Аппараты, которые были отправлены журналистам и блогерам на тестирование, получили неутешительные оценки. Наибольшую долю критики получил складной инновационный экран смартфона Infinity Flex Display. По словам пользователей, экран перестает функционировать уже в первые дни эксплуатации устройства.

Некоторые обозреватели Galaxy Fold с гибким экраном пожаловались на поломку устройства спустя всего 2 дня пользования смартфоном



Кажется у вас технологии сломались pic.twitter.com/wIiTZnCzAp — Владислав Бутрименко (@Vbutrimenko) 18 апреля 2019 г.

Существует также предположение, что поломки связаны со снятием защитной пленки с устройства. Делать этого было нельзя, но о запрете нигде не сообщалось.

Представители компании Samsung уже заявили, что изучат причины возникновения повреждений смартфонов.

"Штаб-квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину возникновения повреждений", - сказал представитель Samsung.

В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Смартфон будет доступен во втором квартале в 10 странах, включая Россию. В США он будет продаваться по цене 1,98 тысячи долларов.

Это далеко не первый случай, когда у компании возникают проблемы с новыми релизами. В 2016 году Samsung Electronics официально объявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов.

Дошло даже до того, что авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" предупредила своих пассажиров о запрете перевозки смартфонов Samsung Galaxy Note 7.