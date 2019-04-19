Олимпийские страсти: Украина в ожидании дебатов Порошенко и Зеленского

Сегодня в Киеве пройдут дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. О том, как развивалась ситуация к этому моменту читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

КИЕВ, 19 апр — Sputnik. До встречи двух главных претендентов на пост президента Украины остаются считанные часы, однако оппоненты до сих пор спорят о формате и регламенте дебатов, которые состоятся на стадионе "Олимпийский" в Киеве в 19:00.

С чего все началось

После первого тура выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский согласились провести дебаты, однако стороны не смогли договориться о времени. Порошенко настаивал на 14 апреля, в то время как Зеленский назначил 19 число.

Компромисса достигли лишь в вопросе места – им стал стадион "Олимпийский". Порошенко прибыл туда 14 апреля, однако оппонент так и не появился. Зеленский объяснил свое отсутствие тем, что не желает участвовать в агитационных митингах Порошенко и встретится с ним 19 апреля.

Действующий президент спел и станцевал для публики, рассказал о стремлении Украины в НАТО и ЕС, а также раскритиковал Зеленского за отказ прийти на дебаты.

Финишная прямая

В свою очередь, ЦИК постановил, что дебаты должны состояться в студии телеканала "Общественное телевидение" в последнюю пятницу перед выборами, 19 апреля в 21:00. Представитель штаба Порошенко заявил, что тот подчинится требованиям закона и приедет для участия в дебатах в студию телевидения. Со своей стороны Порошенко предложил Зеленскому принять участие в дебатах дважды за день — сначала в "Олимпийском", а затем на "Общественном телевидении". Команда Зеленского назвала постановление ЦИК неправомерным и отказалась приехать в студию.

Дебаты на стадионе "Олимпийский" 19 апреля начнутся в 19:00 по местному времени. В разных концах футбольного поля уже установили две сцены - по отдельной площадке для каждого кандидата. "Где вы видели такое в мире?" - задался вопросом Владимир Зеленский. Ожидается, что в "Олимпийском" соберется около 60 тысяч зрителей.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Bloomberg о выборах на Украине: самая грязная президентская гонка

Согласно регламенту, кандидаты начнут с 5-минутных выступлений, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов. У них будет по минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. По данным издания "Страна", от Зеленского модератором будет Елена Фроляк, а от Порошенко - медиа-эксперт Андрей Куликов.

В число российских каналов, планирующих вести трансляцию, входят "Россия 24", "Russia Today", "Дождь" и "НТВ".

"Мы так понимаем, что на "Общественном телевидении" в любом случае Порошенко будет один", — прокомментировал Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, можно ли вообще предстоящую встречу называть дебатами, но добавил, что сам хотел бы глянуть это "интересное зрелище".

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов – 50% плюс один голос. Владимиру Зеленскому удалось набрать 30,24%, Петру Порошенко — 15,95%.

Второй тур между двумя главными претендентами состоится 21 апреля. Согласно данным соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", во втором туре Зеленского готовы поддержать 61% избирателей, Порошенко – лишь 24%.