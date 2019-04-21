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Шри-ланкийские военные возле места взрыва в Коломбо, Шри-Ланка

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке: число жертв достигло 160 человек

REUTERS / Dinuka Liyanawatte
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Всего сообщают о шести взрывах, три из которых произошли в фешенебельных отелях Коломбо. По предварительным данным, атаки могли устроить террористы-смертники.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. По предварительным данным, в результате шести взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли более 160 человек. Более 360 человек пострадали, сообщает местный телеканал News 1st.

В результате взрывов в столице Шри-Ланки Коломбо погибли 40 человек и 295 пострадали, в Негомбо погибли 93 человека, в городе Баттикалоа жертвами стали 27 человек, 73 ранены.

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны.

Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание.

Теги:
погибшие, взрыв, Шри-Ланка



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