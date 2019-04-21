Украинцы активно голосуют за президента – первые данные exit poll

На Украине официально данные результатов опросов избирателей по выходу с избирательных участков публиковать запрещено. Однако утечки говорят о том, что Владимир Зеленский опережает своего оппонента Петра Порошенко более чем втрое.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине, по данным 1 из 199 округов, составила 47,87%. Соответствующие данные приводит РИА Новости со ссылкой на данные всеукраинских exit poll компании New Image Marketing Grou.

Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура выборов президента Украины.

У действующего главы государства Петра Порошенко 28,2% голосов.

© Sputnik / Stringer Украина выбирает президента. России все равно

Что касается данных по регионам, то на юге Украины Зеленский набирает 73,4%, Порошенко - 26,6%; на востоке Украины Зеленский набирает 88,8%, Порошенко - 11,2%; на западе Украины Зеленский набирает 55,6%, Порошенко - 44,4%; в центральной части Украины у Зеленского 72,9%, у Порошенко - 27,1%.

Агентство отмечает, что на территории Украины действует эмбарго на публикацию exit poll до 20:00. Это требование не распространяется на другие страны.

Опрос проведен на выходе из избирательных участков, были опрошены 16000 избирателей. Опрос проводился на 500 избирательных участках. Метод опроса – "тайное голосование".

Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.