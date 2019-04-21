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Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Шри-Ланки

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Число жертв серии взрывов в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 207, свыше 450 человек пострадали.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. Президент Узбекистана направил телеграмму со словами скорби и сочувствия главе своего коллеге на Шри-Ланке.

"Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии взрывов, произошедших в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.

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Associated Press, Ruptly
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Напомним, череда страшных атак прошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля.

Число погибших в результате восьми взрывов достигло, по последним данным полиции, 207, более 450 человек пострадали.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны.

Власти ввели в стране комендантский час.

Теги:
соболезнования, Взрыв, Шри-Ланка



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