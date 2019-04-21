Президент-миллиардер: какие богатства скрывал бывший глава Судана

Миллионы евро и миллиарды в местной валюте нашли в доме свергнутого главы государства.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. В ходе обыска в доме бывшего президента Судана Омара аль-Башира следователи изъяли миллионы евро и несколько миллиардов в местной суданской валюте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ар-Рай аль-Ам".

Сообщается, что при обыске было изъято 6 миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов).

Суданская радиостанция Radio Dabanga опубликовала в twitter фотографию, на которой военные стоят рядом с огромными мешками с деньгами.

Против низложенного президента начали расследование об отмывании денег.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму, как и некоторые члены его семьи и высокопоставленные чиновники.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который намерен в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Однако протестующие до сих пор выходят на улицы, требуя немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.