По данным exit poll, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Предварительные данные exit poll свидетельствуют о более чем уверенной победе в выборах президента Украины Владимира Зеленского. В среднем по стране, свидетельствует опрос на избирательных участках, за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%, сообщает РИА Новости.
Аналогичные результаты Телеканал "112 Украина" немного разнятся, но пропорция сохраняется: 73,7% и 26,3% голосов соответственно.
Больше всего Зеленского поддержали на востоке страны — 88% избирателей против 12% у Порошенко. На западе Украины соотношение также в пользу первого — 56,4% и 43,6% соответственно.
Опрос проводился на 500 избирательных участках Украины, в нем участвовали 16 тысяч избирателей, погрешность составляет 1,7%.
Оба кандидата после закрытия избирательных участков уже сделали свои заявления. Так Зеленский поблагодарил соратников за поддержку и пообещал объединить Украину.
"Хочу всех поблагодарить, что вы были с нами эти четыре месяца. Это ответственная работа, которую вы сделали, это не я. Мы вместе это сделали. И главное, что мы сделали, – мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ", - заявил Зеленский.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Первый тур победителя не выявил. Тогда Зленеский набрал чуть более 30% голосов, а действующий глава государства почти вдвое меньше.