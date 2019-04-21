По данным exit poll, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский

Явка на выборах главы государства превысила 50% избирателей. По предварительным данным exit poll Владимир Зеленский набрал втрое больше своего оппонента - действующего президента страны Петра Порошенко.

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Предварительные данные exit poll свидетельствуют о более чем уверенной победе в выборах президента Украины Владимира Зеленского. В среднем по стране, свидетельствует опрос на избирательных участках, за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%, сообщает РИА Новости.

Аналогичные результаты Телеканал "112 Украина" немного разнятся, но пропорция сохраняется: 73,7% и 26,3% голосов соответственно.

Больше всего Зеленского поддержали на востоке страны — 88% избирателей против 12% у Порошенко. На западе Украины соотношение также в пользу первого — 56,4% и 43,6% соответственно.

Опрос проводился на 500 избирательных участках Украины, в нем участвовали 16 тысяч избирателей, погрешность составляет 1,7%.

Оба кандидата после закрытия избирательных участков уже сделали свои заявления. Так Зеленский поблагодарил соратников за поддержку и пообещал объединить Украину.

"Хочу всех поблагодарить, что вы были с нами эти четыре месяца. Это ответственная работа, которую вы сделали, это не я. Мы вместе это сделали. И главное, что мы сделали, – мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ", - заявил Зеленский.

© Sputnik / Стрингер Украинцы активно голосуют за президента – первые данные exit poll

Петр Порошенко в свою очередь пообещал "подставить плечо" новому президенту Украины и оказать ему всю необходимую поддержку для продолжения избранного страной курса. Он также пообещал в ближайшее время ввести нового лидера страны в курс дела и передать все налаженные за последние годы контакты.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Первый тур победителя не выявил. Тогда Зленеский набрал чуть более 30% голосов, а действующий глава государства почти вдвое меньше.