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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Информация о возможном романе новоиспеченных супругов появилась летом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощник президента Татарстана Наталия Фишман, которая курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств, поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Фишман Марию Горожанинову.

"Сегодня утром в "Чаше" (центр семьи "Казан", построенный в виде казана, чаши. — Прим. ред.) Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым", — сказала Горожанинова.

Она не стала уточнять, как молодожены отмечают это событие и в отпуске ли сейчас Фишман, отметив, что это очень личная тема.

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Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur)

Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом прошлого года. Во время приездов в Казань Бекмамбетов нередко появлялся в обществе Фишман на различных мероприятиях. В феврале он опубликовал в Instagram совместную фотографию.
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Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur)

Теги:
Татарстан, отношения, режиссер, кинорежиссер, свадьба



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