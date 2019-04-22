Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощник президента Татарстана Наталия Фишман, которая курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств, поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Фишман Марию Горожанинову.

"Сегодня утром в "Чаше" (центр семьи "Казан", построенный в виде казана, чаши. — Прим. ред.) Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым", — сказала Горожанинова.

Она не стала уточнять, как молодожены отмечают это событие и в отпуске ли сейчас Фишман, отметив, что это очень личная тема.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Bekmambetov (@bekmambetovtimur) 22 Апр 2019 в 2:20 PDT Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом прошлого года. Во время приездов в Казань Бекмамбетов нередко появлялся в обществе Фишман на различных мероприятиях. В феврале он опубликовал в Информация о возможном романе Фишман и Бекмамбетова появилась летом прошлого года. Во время приездов в Казань Бекмамбетов нередко появлялся в обществе Фишман на различных мероприятиях. В феврале он опубликовал в Instagram совместную фотографию.