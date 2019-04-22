Во время взрывов на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца ASOS

Армия Шри-Ланки уже направила более 1 тысячу военнослужащих для обеспечения безопасности: в обеспечении безопасности в международном аэропорту Коломбо задействованы военнослужащие ВВС страны.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Стало известно, что в результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и акционера интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена, сообщает РИА Новости.

Власти Шри-Ланки после серии терактов введут на территории страны режим ЧП и уже объявили о повторном введении отмененного ранее комендантского часа, он будет действовать с вечера понедельника до утра вторника.

Ранее сообщалось об отмене комендантского часа с 6 утра понедельника по местному времени (3.30 мск).

Армия Шри-Ланки уже направила более 1 тысячу военнослужащих для обеспечения безопасности: в обеспечении безопасности в международном аэропорту Коломбо задействованы военнослужащие ВВС страны. Помимо этого, центры сил спецназа организованы в штаб-квартире полиции, министерстве обороны и министерстве иностранных дел страны.

Также стало известно, что за серией терактов стоит Местная группировка National Thowfeek Jamaath.

Как сообщает агентство, в понедельник в ходе пресс-конференции глава минздрава страны заявил, что семь террористов-смертников, совершившие теракты, являлись гражданами Шри-Ланки. Министр добавил, что несмотря на то, что группировка является местной, власти подозревают, что у террористов были связи за границей.

Ранее агентство со ссылкой на государственного следователя-криминалиста сообщило, что семь террористов-смертников, предположительно, участвовали в совершении серии терактов на Шри-Ланке.

Напомним, в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.