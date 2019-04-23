Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента страны в марте. Досрочные выборы главы государства состоятся 9 июня.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Глава партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, на внеочередном съезде партии экс-президент заявил, что считает Касым-Жомарта Токаева самым достойным кандидатом на эту высшую должность в стране. Он назвал Токаева верным соратником и выдающимся государственным деятелем.

"Дипломатический ранг Касым-Жомарта Токаева высоко ценится за рубежом. Он был заместителем генерального секретаря ООН, он является очень опытным государственным политиком. Он возглавлял правительство в самые трудные времена. В 1998 году во время кризиса Азии он принимал участие в восстановление экономики", - отметил Назарбаев.

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19 марта 2009 года первый глава Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента. На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

За месяц своей работы Токаев успел переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан, совершил официальный визит в Россию, государственный – в Узбекистан, а также принял в Казахстане главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

Выдвижение кандидатов продлится до 28 апреля. Кандидат на выборах должен собрать свыше 118 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.