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Будущее наступило: в РФ начали выпускать устройство для общения силой мысли

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Российские разработчики создали аппарат, с помощью которого люди с серьезными нарушениями речи смогут общаться.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В России началось серийное производство аппарата "Нейрочат", который позволяет общаться силой мысли. Об этом рассказала гендиректор и лидер проекта Наталия Галкина. Устройство на 85% состоит из российских комплектующих.

Как пишет РИА Новости, устройство будет полезно для пациентов с инсультом, рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом, детским церебральным параличом.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Генеральный директор компании "Нейрочат" Наталия Галкина на презентации специализированной социальной сети "Нейрочат" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

Первую партию — несколько сотен аппаратов — отправили для тестовой апробации в реабилитационные центры РФ.

Одно устройство стоит 120 тысяч рублей, но сейчас идет работа над тем, чтобы пациенты с серьезными нарушениями речи получали за него компенсацию из бюджета.

Проект "Нейрочат" одним из первых получил финансирование в рамках Национальной технологической инициативы. В комплект входят программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитура и специальный интерфейс.

Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Человек может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Терминал предлагается разместить на кровати или инвалидном кресле.

Теги:
здоровье, Россия, технологии



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