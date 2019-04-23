Будущее наступило: в РФ начали выпускать устройство для общения силой мысли

Российские разработчики создали аппарат, с помощью которого люди с серьезными нарушениями речи смогут общаться.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В России началось серийное производство аппарата "Нейрочат", который позволяет общаться силой мысли. Об этом рассказала гендиректор и лидер проекта Наталия Галкина. Устройство на 85% состоит из российских комплектующих.

Как пишет РИА Новости, устройство будет полезно для пациентов с инсультом, рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом, детским церебральным параличом.

© Sputnik / Владимир Трефилов Генеральный директор компании "Нейрочат" Наталия Галкина на презентации специализированной социальной сети "Нейрочат" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

Первую партию — несколько сотен аппаратов — отправили для тестовой апробации в реабилитационные центры РФ.

Одно устройство стоит 120 тысяч рублей, но сейчас идет работа над тем, чтобы пациенты с серьезными нарушениями речи получали за него компенсацию из бюджета.

Проект "Нейрочат" одним из первых получил финансирование в рамках Национальной технологической инициативы. В комплект входят программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитура и специальный интерфейс.

Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове. Человек может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Терминал предлагается разместить на кровати или инвалидном кресле.