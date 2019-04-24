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Вернулась с того света: женщина очнулась после 27 лет комы

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В мире
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Женщина впала в вегетативное состояние в 1991 году после автомобильной аварии. Сегодня ее здоровью ничего не угрожает.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Пациентка клиники в Германии очнулась после 27 лет комы.

Как сообщает Daily Mail, Мунира Абдулла Объединенных Арабских Эмиратов получила серьезную черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году. Она заслонила своего сына, когда автомобиль, в котором они ехали, врезался в грузовик.

Женщину доставили в больницу без сознания. Мунира впала в кому, и больше в себя не приходила.

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Для уточнения диагноза ее перевезли в больницу в Лондоне, потом вновь доставили в ОАЭ. Пациентка прошла курс физиотерапии для поддержания тонуса мышц, однако ее состояние не улучшалось. Так прошло 27 лет.

То, что случилось дальше, похоже скорее на сказку, чем на правду.

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал историю этой семьи и взялся помочь Мунире – он оплатил курс лечения в Германии. В результате через женщина начала издавать звуки, а еще через несколько дней проснулась и произнесла имя своего сына.

В настоящее время женщина продолжает свое лечение в Абу-Даби вместе с семьей.

Кома - состояние между жизнью и смертью. По мнению врачей, чем дольше человек находится в коме, тем меньше у него шансов вернуться к нормальной жизни (а подчас и к жизни вообще).

Теги:
кома, Дорожно-транспортное происшествие, ОАЭ



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