Верховная рада обязала жителей страны говорить по-украински

Принятый Верховной радой Украины закон еще должен подписать президент страны, он вступит в силу через два месяца со дня его опубликования в официальной прессе, кроме ряда статей.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Верховной рады приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает РИА Новости. Его положения предусматривают, что все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За исполнением закона будут следить языковые инспекторы.

Закон еще должен подписать президент страны, он вступит в силу через два месяца со дня его опубликования в официальной прессе, кроме ряда статей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что принятие этого закона — удар по территориальной целостности многонациональной Украины.

"Приняв закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, откровенно дискриминирующий русскоязычное население и носителей других языков, депутаты Верховной рады своими собственными руками нанесли удар по территориальной целостности страны", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил: если следовать букве этого "бесчеловечного" закона, то после вступления его в силу в больницах будут иметь право отказать человеку в медпомощи даже в экстренных случаях, если он обратится за ней на русском языке.

Sputnik Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

По мнению сенатора, на фоне принятого закона о языке утверждение официального представителя Госдепа США, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном получении жителями Донбасса российских паспортов приведет к осложнению реализации Минских соглашений, — выглядит особенно лицемерным.

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, в свою очередь, высказал мнение, что после принятия закона о языке жители Донбасса поедут получать гражданство РФ еще с большим энтузиазмом.

"Если Рада решила таким образом ускорить процесс получения российского гражданства жителями Донбасса, они своей цели добились", — заявил Жарихин.

По его словам, жители юга и востока традиционно вообще не пользовались украинским языком. "Им, конечно, будет очень сложно".