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Лидер КНДР подарил президенту России Владимиру Путину корейский меч

Подарки со смыслом: что Путин и Ким Чен Ын преподнесли друг другу

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 24 апреля на собственном бронепоезде. Это первая его поездка в Россию. Путин стал шестым главой государства, который встретился с лидером КНДР.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщает РИА Новости. Путин получил традиционный корейский меч, а Ким Чен Ын — саблю и дорожный чайный сервиз.

© Sputnik / Алексей Никольский
Корейский меч, подаренный председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину

"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок.

"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.

Дарить оружие — плохая примета, поэтому лидеры "выкупили" подарки, обменявшись монетками.

Сабля и дорожный чайный сервиз, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну
© Sputnik / Алексей Никольский
Сабля и дорожный чайный сервиз, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну

Владимир Путин и Ким Чен Ын сегодня провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры тет-а-тет длились два часа, еще полтора заняла встреча в расширенном формате. Стороны обсудили историю отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Главы государств назвали встречу содержательной и обстоятельной.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на собственном бронепоезде. Это первая его поездка в Россию.

Путин стал шестым главой государства, который встретился с лидером КНДР.

Теги:
подарки, КНДР, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын



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