Ученые нашли в хлебе опасный ингредиент

Американские ученые выяснили, что добавки, которые используются при выпечке хлеба, могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета заявили, что пропионат, который добавляют в хлеб для предотвращения образования плесени, может стать причиной повышенного уровня гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета. Об этом сообщает РИА Новости.

Опыты были проведены на мышах и людях.

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В рамках первого исследования грызунам вводился пропионат. У мышей резко активизировалась симпатическая нервная система и, как следствие, повышался уровень гормонов, среди которых глюкагон и норадреналин, а также недавно открытый белок, связывающий жирные кислоты FABP4. Клетки печени у грызунов стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии — характерному признаку диабета.

Кроме того, выяснилось, что регулярное введение мышам дозы пропионата, эквивалентной той, которая обыкновенно поступает в пищу человеку, приводит к значительному набору веса и инсулинорезистентности.

Во втором исследовании приняли участие 14 здоровых волонтеров. Добровольцев разделили на две группы: одна употребляла пищу, в которую добавляли один грамм пропионата, а другая — пищу с плацебо.

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У участников научной работы делали забор крови перед едой, в 15-минутный период во время еды, а также каждые 30 минут в течение четырех часов после еды.

В результате у первой группы также наблюдался повышенный уровень гормонов, вызывающих метаболические нарушения: глюкагона, норадреналина и FABP4.

Ранее канадские ученые рассказали, что для больным диабетом второго типа предпочтительнее всего низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров. А исследователи из Американской кардиологической ассоциации заявили, что причиной появления диабета могут стать поздние приемы пищи.