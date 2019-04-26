Ученые нашли в хлебе опасный ингредиент

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета заявили, что пропионат, который добавляют в хлеб для предотвращения образования плесени, может стать причиной повышенного уровня гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета. Об этом сообщает РИА Новости.
Опыты были проведены на мышах и людях.
Кроме того, выяснилось, что регулярное введение мышам дозы пропионата, эквивалентной той, которая обыкновенно поступает в пищу человеку, приводит к значительному набору веса и инсулинорезистентности.
Во втором исследовании приняли участие 14 здоровых волонтеров. Добровольцев разделили на две группы: одна употребляла пищу, в которую добавляли один грамм пропионата, а другая — пищу с плацебо.
В результате у первой группы также наблюдался повышенный уровень гормонов, вызывающих метаболические нарушения: глюкагона, норадреналина и FABP4.
Ранее канадские ученые рассказали, что для больным диабетом второго типа предпочтительнее всего низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров. А исследователи из Американской кардиологической ассоциации заявили, что причиной появления диабета могут стать поздние приемы пищи.