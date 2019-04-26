В Красноярске горит цех завода "Красмаш" в километре от производства ракет

Несмотря на то, что рядом находятся цеха по сборке новых тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, угрозы детонации нет, так как они не снабжены боеголовками.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. В цехе на заводе "Красмаш" в Красноярске крупнейший пожар, который в данный момент тушат около ста человек и более 20 единиц техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля здания.

"Горит кровля. На месте 94 человека, 16 автоцистерн и пять автолестниц", - сказала представитель МЧС.

МЧС также сообщает, что цеха по сборке новых тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и морских баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" находятся примерно в одном километре от горящего на территории "Красмаша", однако угрозы детонации ракет нет, так как они не снабжены боеголовками.

Напомним, "Красмаш" (входит в Роскосмос) производит баллистические ракеты "Синева" и новые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе" ("Сатана" по классификации НАТО). Также там производятся модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".