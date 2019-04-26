20:15 26 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.78
  • EUR9493.15
  • USD8441.36
Поиск
Пожар на заводе Красмаш в Красноярске

В Красноярске горит цех завода "Красмаш" в километре от производства ракет

© Sputnik / Александр Паниотов
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Несмотря на то, что рядом находятся цеха по сборке новых тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, угрозы детонации нет, так как они не снабжены боеголовками.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. В цехе на заводе "Красмаш" в Красноярске крупнейший пожар, который в данный момент тушат около ста человек и более 20 единиц техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.

Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля здания.

"Горит кровля. На месте 94 человека, 16 автоцистерн и пять автолестниц", - сказала представитель МЧС.

МЧС также сообщает, что цеха по сборке новых тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и морских баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" находятся примерно в одном километре от горящего на территории "Красмаша", однако угрозы детонации ракет нет, так как они не снабжены боеголовками.

Напомним, "Красмаш" (входит в Роскосмос) производит баллистические ракеты "Синева" и новые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", идущие на смену "Воеводе" ("Сатана" по классификации НАТО). Также там производятся модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон". 

Теги:
МЧС России, Красноярск, ракета, Ракеты, Пожар, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Выставка детских рисунков посвященная Дню победы
Выставка детских рисунков ко Дню победы в Ташкенте
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну - видео
Какого цвета бывают паспорта в разных странах
Паспорта мира: от чего зависит цвет документа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054