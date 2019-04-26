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Шри-ланкийские военные возле места взрыва в Коломбо, Шри-Ланка

На Шри-Ланке снова взрывы: полиция ввела комендантский час

REUTERS / Dinuka Liyanawatte
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Комендантский час уже действует в районе города Калмунай и его пригородов.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. На Шри-Ланке на востоке страны произошло три взрыва, полиция ввела комендантский час, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание News1st.

Комендантский час уже действует в районе города Калмунай и его пригородов.

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Серия взрывов на острове прогремела 21 апреля — в пасхальное воскресенье. Атаки были совершены в том числе на храмы, отели и жилой комплекс. По последним данным, в результате погиб 321 человек, свыше 520 получили ранения. Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.

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Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Теги:
Взрыв, Взрыв, взрыв, Террористы, Терроризм, терракт, Шри-Ланка



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