In The End: группа Cranberries выпустила последний альбом

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку и новый альбом посвятили солистке Долорес О'Риордан, которая умерла в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. Легендарная музыкальная группа Cranberries сегодня, 26 апреля, выпустила последний альбом под названием In The End в честь своей вокалистки, сообщает РИА Новости.

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Этот альбом был записан еще с участием Долорес О'Риордан, которая скончалась 15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет.

"In The End выходит сегодня... Прежде всего мы попросим вас вместе с нами поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам создать этот альбом, и ее семью за то, что они дали нам благословение на выпуск этих записей", - сообщается на официальном сайте группы.

Участники коллектива поблагодарили поклонников за поддержку в течение последнего года и на протяжении всей музыкальной карьеры.