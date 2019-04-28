Стала известна судьба мужчины, метнувшего в Трампа телефон - видео

Неприятный инцидент произошел с американским президентом накануне на собрании Национальной стрелковой ассоциации. Неизвестный швырнул в сторону главы государства телефон, однако промахнулся, и гаджет приземлился на сцену.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В США перед выступлением Дональда Трампа на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе мужчина из зала кинул в главу государства телефон.

На видео, опубликованном телеканалом NBC News, видно, как трамп поднимается на сцену и одновременно с этим из зала летит мобильное устройство и падает на сцену слева от президента. Дональд Трамп заметил это и даже посмотрел в сторону телефона.

WATCH: An object was thrown onto the stage (seen in the bottom right of this video) as President Trump came up to speak to the NRA in Indiana; the president continued with his speech. https://t.co/EX5y6i7NHp pic.twitter.com/yfftcUi2yc — NBC News (@NBCNews) 26 апреля 2019 г.

По сообщению СМИ, хулигана задержали. Им оказался 31-летний Уильям Роуз. Мужчина был нетрезв. В настоящее время агенты выясняют, была ли с его стороны угроза президенту, злоумышленник пройдет проверку психологического здоровья.