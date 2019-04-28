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Стала известна судьба мужчины, метнувшего в Трампа телефон - видео

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
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Неприятный инцидент произошел с американским президентом накануне на собрании Национальной стрелковой ассоциации. Неизвестный швырнул в сторону главы государства телефон, однако промахнулся, и гаджет приземлился на сцену.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В США перед выступлением Дональда Трампа на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе мужчина из зала кинул в главу государства телефон.

На видео, опубликованном телеканалом NBC News, видно, как трамп поднимается на сцену и одновременно с этим из зала летит мобильное устройство и падает на сцену слева от президента. Дональд Трамп заметил это и даже посмотрел в сторону телефона.

По сообщению СМИ, хулигана задержали. Им оказался 31-летний Уильям Роуз. Мужчина был нетрезв. В настоящее время агенты выясняют, была ли с его стороны угроза президенту, злоумышленник пройдет проверку психологического здоровья.

Теги:
Происшествие, Дональд Трамп, США



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