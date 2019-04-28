Мужчина расстрелял прихожан синагоги в Калифорнии: подробности инцидента

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в городе Поуэй. В синагоге праздновался последний день еврейской пасхи (песах).

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Мужчина 27 апреля зашел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как сообщает телеканал CBS News, инцидент произошел в синагоге близ города Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Нападавший - 19-летний белый мужчина, житель Сан-Диего. В настоящее время правоохранители изучают его сообщения в соцсетях.

По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем.

Указывается также, что среди пострадавших есть несовершеннолетние дети и раввин синагоги.