Мужчина расстрелял прихожан синагоги в Калифорнии: подробности инцидента

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Мужчина 27 апреля зашел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Как сообщает телеканал CBS News, инцидент произошел в синагоге близ города Сан-Диего в американском штате Калифорния.
Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Нападавший - 19-летний белый мужчина, житель Сан-Диего. В настоящее время правоохранители изучают его сообщения в соцсетях.
По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем.
Указывается также, что среди пострадавших есть несовершеннолетние дети и раввин синагоги.