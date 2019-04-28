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Сотрудник американской полиции

Мужчина расстрелял прихожан синагоги в Калифорнии: подробности инцидента

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В мире
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Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в городе Поуэй. В синагоге праздновался последний день еврейской пасхи (песах).

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Мужчина 27 апреля зашел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как сообщает телеканал CBS News, инцидент произошел в синагоге близ города Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Нападавший - 19-летний белый мужчина, житель Сан-Диего. В настоящее время правоохранители изучают его сообщения в соцсетях.

По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем.

Указывается также, что среди пострадавших есть несовершеннолетние дети и раввин синагоги.

Теги:
Происшествие, Синагога, Калифорния



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