Официант-виртуоз поразил пользователей легкостью сбора грязной посуды - видео

Молодой человек стал объектом обсуждения после того, как в Сеть попало видео, на кадрах которого он ловко собрал на поднос несколько десятков грязных тарелок. Ни одна тарелка при съемке ролика не разбилась.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Необычную технику уборки посуды освоил официант одного из ресторанов.

Судя по видеоролику, который появился в интернете, молодой человек запросто уносит со стола целую груду грязной посуды.

На кадрах видно, как гости восхищенно смотрят на необычный дар официанта, который складывает тарелки на поднос в подобие цветка и виртуозно уносит на кухню.

Ранее в Сеть попало выступление официантки одного из питерских ресторанов, которая грандиозно исполнила мировой хит I Have Nothing из кинофильма "Телохранитель".



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