Официант-виртуоз поразил пользователей легкостью сбора грязной посуды - видео

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Необычную технику уборки посуды освоил официант одного из ресторанов.
Судя по видеоролику, который появился в интернете, молодой человек запросто уносит со стола целую груду грязной посуды.
На кадрах видно, как гости восхищенно смотрят на необычный дар официанта, который складывает тарелки на поднос в подобие цветка и виртуозно уносит на кухню.
Ранее в Сеть попало выступление официантки одного из питерских ресторанов, которая грандиозно исполнила мировой хит I Have Nothing из кинофильма "Телохранитель".
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