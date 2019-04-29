Глава Туркменистана снова спел – какое животное вдохновило Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов, известный своей любовью к музыке и пению, порадовал граждан своей страны и собственных поклонников новым трэком. На сей раз он зачитал рэп.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил на суд публики рэп про коня по кличке Ровач, который родился в первый день 2019 года.

Клип опубликован на YouTube-канале "Хроника Туркменистана".

Глава государства прочитал трэк в ходе праздничных скачек, организованных в честь Национального праздника туркменского коня.

Автором музыки является внук государственного деятеля - Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал деду.

В композиции есть слова о том, что этот жеребенок - провозвестник благополучия для Туркменистана и источник вдохновения.

Президент Туркменистана исполнил известную песню "Каракум" >>>

Напомним, что впервые президент Туркменистана прочитал рэп на публике в июле прошлого года – тогда он вместе с внуком исполнил композицию "Спортивный Туркменистан".

Президент Туркменистана посвятил новое стихотворение жеребенку >>>