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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Глава Туркменистана снова спел – какое животное вдохновило Бердымухамедова

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Гурбангулы Бердымухамедов, известный своей любовью к музыке и пению, порадовал граждан своей страны и собственных поклонников новым трэком. На сей раз он зачитал рэп.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил на суд публики рэп про коня по кличке Ровач, который родился в первый день 2019 года.

Клип опубликован на YouTube-канале "Хроника Туркменистана".

Глава государства прочитал трэк в ходе праздничных скачек, организованных в честь Национального праздника туркменского коня.

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© Государственное информационное агентство Туркменистана
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Автором музыки является внук государственного деятеля - Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал деду.

В композиции есть слова о том, что этот жеребенок - провозвестник благополучия для Туркменистана и источник вдохновения.

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Напомним, что впервые президент Туркменистана прочитал рэп на публике в июле прошлого года – тогда он вместе с внуком исполнил композицию "Спортивный Туркменистан".

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Теги:
рэп, песня, музыка, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



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