Глава Туркменистана снова спел – какое животное вдохновило Бердымухамедова

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил на суд публики рэп про коня по кличке Ровач, который родился в первый день 2019 года.
Клип опубликован на YouTube-канале "Хроника Туркменистана".
Глава государства прочитал трэк в ходе праздничных скачек, организованных в честь Национального праздника туркменского коня.
Автором музыки является внук государственного деятеля - Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал деду.
В композиции есть слова о том, что этот жеребенок - провозвестник благополучия для Туркменистана и источник вдохновения.
Президент Туркменистана исполнил известную песню "Каракум" >>>
Напомним, что впервые президент Туркменистана прочитал рэп на публике в июле прошлого года – тогда он вместе с внуком исполнил композицию "Спортивный Туркменистан".
Президент Туркменистана посвятил новое стихотворение жеребенку >>>