Шойгу: ШОС играет все более важную роль в международных делах

В Бишкеке в понедельник прошло совещание министров обороны стран ШОС. В совещании принял участие министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил личное участие министров обороны Узбекистана, Белоруссии, Китая и Пакистана на Восьмой Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.

"Хотел бы отметить личное участие в конференции министров обороны Белоруссии, Китая, Пакистана, Узбекистана и генерального секретаря ШОС", - сказал Шойгу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Владимир Норов: в соседних странах растет интерес к ШОС

По его словам, необходимо активно развивать взаимодействие оборонных ведомств стран Организации, создавать эффективные инструменты обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС.

При этом особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии генеральных штабов.

Также Шойгу добавил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - динамично развивающееся межгосударственное объединение, которое играет все более значимую роль в международных делах.

"Сегодня ШОС демонстрирует пример тесного взаимодействия в целях формирования полицентричного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, взаимном уважении и учете интересов всех государств, приверженности целям и принципам Устава ООН и нормам международного права", - сказал Шойгу.

В Бишкеке в понедельник прошло совещание министров обороны стран ШОС. В совещании приняли участие министры обороны Китая Вэй Фэнхэ, России Сергей Шойгу, Индии Нирмала Ситхарама, Казахстана Нурлан Ермекбаев, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов и замминистра обороны Пакистана Икрам Ул Хак.

Следующее заседание совета РАТС ШОС пройдет в сентябре в России >>

По результатам совещания участники подписали четыре документа: протокол о внесении дополнений к соглашению о проведении совместных военных учений, совместное коммюнике по итогам совещания, протокол совещания министров обороны стран-членов ШОС и план сотрудничества оборонных ведомств стран ШОС на 2020-2021 годы.