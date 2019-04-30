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Сотрудник правоохранительных органов производит арест

Вор-неудачник застрял в окне во время ограбления - фото

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Грабителя заметил милиционер. Он был задержан на месте преступлений. Вором оказался подросток.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Незадачливый вор застрял в окне магазина, который хотел ограбить, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Курьезный случай произошел 19 апреля в селе Новопавловка Кыргызстана. Поздно вечером участковый ОВД Сокулукского района осматривал территорию, когда заметил что-то необычное в местном продовольственном магазине. Подойдя ближе, он увидел подростка, который застрял в окошке двери магазина.

© Фото / пресс-служба ГУВД Чуйской области
Вор застрял в окошке магазина, который пытался ограбить

Видимо, парень просто не рассчитал свои габариты, когда хотел проникнуть внутрь.

У горе-бандита был напарник. Двоих преступников задержали – ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Начато досудебное производство.

Теги:
курьез, Задержание, Кража, Происшествие, воры, Кыргызстан



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