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Пустой класс

Студенты в Индии лишили себя жизни – причина переполошила страну

© Flickr/ Clemens v. Vogelsang
В мире
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Ошибка компьютерной системы стала причиной того, что молодые люди совершили суицид.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Два десятка студентов в Индии покончили с собой из-за плохих оценок на экзаменах.

Как сообщает Fox News, из миллиона студентов, сдававших экзамены в феврале-марте, почти 350 тысяч получили отрицательные результаты. В результате у 20-ти человек не выдержали нервы, и они лишили себя жизни.

Родители обвинили в случившемся последнее тестирование и ошибочные отметки. В стране даже прошли акции протеста, в ходе которых граждане требовали бесплатно пересмотреть результаты экзаменов, а также выплатить крупные денежные компенсации семьям погибших.

Власти страны начали детальное расследование возможных ошибок в подсчете результатов.

Глава правительства штата Калвакунтла Чандрашекхар Рао выпустил заявление, в котором призвал студентов не совершать опрометчивых шагов. По его словам, жизнь – это драгоценность, которую надо беречь, а неудача на экзамене не означает, что нужно прощаться с жизнью.

Теги:
оценки, суицид, студенты, Индия



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