Император Акихито официально отрекся от престола после 30 лет на посту

Япония прощается с императором и вступает в новую эпоху.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Токио официально завершилась церемония отречения от престола императора Акихито, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр объявил об отречении императора и передал ему благодарность от подданных. В свою очередь, император обратился к народу Японии с прощальным посланием.

© REUTERS / POOL Церемония отречения императора Японии Акихито в Токио

На церемонии в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма" собралось порядка 300 человек. В их числе представители трех ветвей власти и наследник престола Нарухито вместе с другими членами императорской семьи.

На помосте в центре зала располагались тронные места императора Акихито и императрицы Митико. В зал внесли императорские регалии. В Японии это меч и яшма. Затем в зале появилась и императорская чета.

Императорские регалии возложили на специальные подставки около постамента с тронными местами. На них установили Императорскую печать и печать Государства Японии.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что, согласно Особому закону, сегодня император уходит с престола, и выразил ему благодарность от всего народа Японии.

Акихито обратился с последним прощальным словом к нации. Он сказал, что был счастлив все 30 лет с момента своего восшествия на престол, так как служил, испытывая глубокое доверие, уважение и любовь к народу.

После этого в строгой очередности были сняты с постамента регалии и печати и унесены вслед за удалившимся императором.

Еще в августе 2016 года 82-летний Акихито выступил с беспрецедентным телеобращением к народу, заявив о желании оставить Хризантемовый трон. Закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Специальной комиссией было решено, что днем ухода на покой станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года.

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Лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате парламент принял Особый закон, который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо Акихито, в котором отметил, что годы правления императора запомнятся всему миру как время великих достижений и процветания Японии. Президент подчеркнул значимость узбекско-японского взаимовыгодного сотрудничества за время нахождения императора на посту.