Гигантская анаконда перекрыла движение в Бразилии - видео

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Автомобильное движение в городе Порту-Велью (Бразилия) было остановлено на довольно длительное время из-за того, что огромная змея выползла на проезжую часть.

Змея длиной в три с половиной метра появилась из леса и начала медленно перебираться на другую часть дороги. Анаконда оказалась настолько большой, что перегородила шоссе, и автомобилистам пришлось остановиться.

Трехметровая анаконда весом около 30 килограммов выползла из леса и не спеша стала переползать через оживленное шоссе.

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Автомобилисты не силах были усидеть на местах и вышли поснимать ее.

Кадры с места были опубликовали в Сети, и всего за несколько дней видео посмотрело огромное количество пользователей.

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