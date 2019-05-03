Жээнбеков: Кыргызстан заинтересован в процветании всех этносов

В республике проживает около сотни этносов. Наиболее многочисленные из них - это кыргызы (более 70%), узбеки (14%) и русские (6%).

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Кыргызстан заинтересован в укреплении и процветании всех этносов, заявил в пятницу на торжественном мероприятии в честь 25-летнего юбилея Ассамблеи народа республики президент страны Сооронбай Жээнбеков.

"Мы глубоко заинтересованы в благополучии и процветании каждого этноса, проживающего в стране", - заявил глава государства.

По словам Жээнбекова, главное богатство Кыргызстана — это мир, единство и согласие народа.

"Эти три золотые опоры являются основой и стержнем процветания кыргызского государства. Только народ, живущий в мире и согласии, заслуживает счастливого настоящего и светлого будущего", - заявил он.

По мнению президента, сейчас в мире и регионе наблюдается рост национализма, "порой искусственно нагнетаемый для политических целей".

"И в нашей стране есть силы, желающие бросить тень на наши добрые отношения с соседями. Используя наши демократические достижения, открытость страны, свободу СМИ, пытаются внедрить в сознание людей ложные идеи, провокацию. Нам нужно беречь те достижения, что достигнуты ценой двух революций, великих испытаний. В то же время к открытости, свободе слова относиться ответственно, особенно по части межнациональных и межгосударственных отношений", - подчеркнул глава государства.

Как подытожил президент, высокая степень ориентации на принципы дружбы и преданности, создает все предпосылки сыграть Киргизии связующую роль между евразийской, азиатской, исламской и тюркской цивилизациями.

В конце речи Жээнбеков поблагодарил за участие в мероприятии делегации из России, Казахстана, Китая и других стран. А также поздравил всех собравшихся с предстоящим праздником - Днем Победы.