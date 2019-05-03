Скончался исполнитель роли Чубакки из "Звездных войн"

Актер ушел из жизни в своем доме в американском Техасе.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны", скончался в США на 75-м году жизни.

"Семья Питера Мейхью с глубочайшей любовью и печалью сожалеет, что вынуждена сообщить, что Питер ушел от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в своем доме в Техасе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter актера.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.

​Мейхью, рост которого составлял около 2,2 метра, получил всемирную известность, исполнив роль Чубакки в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983).

Peter Mayhew – known for playing #Chewbacca in #StarWars films over a period spanning decades – was working as a hospital orderly when he tried out for the part https://t.co/yv1kOpWLTs pic.twitter.com/opLmBSbzRR — Hollywood Reporter (@THR) 2 мая 2019 г.

​Позднее Мейхью возвращался к этой роли в 2005 году - "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" и в 2015 году - "Звёздные войны: Пробуждение силы". На съемках последнего эпизода "Звездных войн" в 2017 году он являлся консультантом по исполнению роли Чубакки.