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Персонаж фильма Хан Соло. Звёздные войны: Истории (Solo: A Star Wars Story) Чубакка

Скончался исполнитель роли Чубакки из "Звездных войн"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Актер ушел из жизни в своем доме в американском Техасе.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны", скончался в США на 75-м году жизни.

"Семья Питера Мейхью с глубочайшей любовью и печалью сожалеет, что вынуждена сообщить, что Питер ушел от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в своем доме в Техасе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter актера.

​Мейхью, рост которого составлял около 2,2 метра, получил всемирную известность, исполнив роль Чубакки в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983).

​Позднее Мейхью возвращался к этой роли в 2005 году - "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" и в 2015 году - "Звёздные войны: Пробуждение силы". На съемках последнего эпизода "Звездных войн" в 2017 году он являлся консультантом по исполнению роли Чубакки.

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Теги:
звездные войны



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