16:43 04 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Дарт Вейдер

Оригинальный костюм Дарта Вейдера уйдет с молотка в США

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, сообщается на сайте аукциона.

Персонаж фильма Хан Соло. Звёздные войны: Истории (Solo: A Star Wars Story) Чубакка
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Скончался исполнитель роли Чубакки из "Звездных войн"

"Дарт Вейдер – один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино, мы рады предложить этот редкий костюм на продажу. То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования", - отметила представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" (Wonders of the Galaxy) в Лос-Анджелесе. Полный комплект костюма состоит из 17 частей, среди которых – перчатки и аккумуляторный блок.

Костюм был создан для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар". Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов. Один из них впоследствии достался актеру Брюсу Эллеру, который изображал Дарта Вейдера в ходе конвенций и встреч с фанатами. Именно этот костюм и представлен на аукционе.

По теме

Американец "оживляет" имперцев из "Звездных войн" и покемонов – видео
Почувствуй себя джедаем: бои на световых мечах стали видом спорта
Теги:
Аукцион, торги, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Весь город в цветах: Ташкент украсили скульптурами из живых растений
Собака и лимон
Реакция собаки на лимон - смешное видео
Расписание олимпиады 2020
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054