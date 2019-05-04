Оригинальный костюм Дарта Вейдера уйдет с молотка в США

Его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, сообщается на сайте аукциона.

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"Дарт Вейдер – один из наиболее узнаваемых и бесславных персонажей в истории кино, мы рады предложить этот редкий костюм на продажу. То, что костюм представлен в полном комплекте, его отличное состояние и происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования", - отметила представитель аукционного дома Кэтрин Уильямсон.

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" (Wonders of the Galaxy) в Лос-Анджелесе. Полный комплект костюма состоит из 17 частей, среди которых – перчатки и аккумуляторный блок.

Костюм был создан для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар". Аукционный дом не уточняет, появлялся ли он в картине, так как для фильма сделали несколько комплектов. Один из них впоследствии достался актеру Брюсу Эллеру, который изображал Дарта Вейдера в ходе конвенций и встреч с фанатами. Именно этот костюм и представлен на аукционе.