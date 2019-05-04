СМИ: брата президента Ирана отправили в тюрьму

Хуссейн Ферейдун находился под арестом с 16 июля 2017 года.

ТАШКЕНТ, 4 мая – Sputnik. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.

Ферейдун был арестован 16 июля 2017 года. В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований.

"Этот человек (Хуссейн Ферейдун – ред.) был оправдан в судебном порядке в отношении определенных обвинений, но в связи с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей", - заявил руководитель судебного департамента государственных служащих Хамид Реза Хоссейни.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.