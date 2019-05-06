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В Москве задержаны и отменены более 100 рейсов

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (8)
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Во "Внуково" задержано 5 рейсов, в "Домодедово" 12 рейсов задержано и 12 отменено, в "Шереметьево" задержан 81 рейс.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Около 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы 6 мая, следует из данных "Яндекс.Расписания".

Во "Внуково" задержано 5 рейсов, в "Домодедово" 12 рейсов задержано и 12 отменено, в "Шереметьево" задержан 81 рейс.

Напомним, катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая. 

Трагедия в Шереметьево: огонь, слезы и спасатели >>

После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт. Из-за сложных метеоусловий воздушному судну удалось сесть лишь со второй попытки.

При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил на всю хвостовую часть.

Самолёт "Аэрофлота" загорелся при посадке в "Шереметьево" - видео >>

Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.

Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (8)
Теги:
аэропорт, Москва, Москва, Россия, самолет, Самолет, Происшествие на воздушном транспорте, Авиакатастрофа, трагедия



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