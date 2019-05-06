В Москве задержаны и отменены более 100 рейсов

Во "Внуково" задержано 5 рейсов, в "Домодедово" 12 рейсов задержано и 12 отменено, в "Шереметьево" задержан 81 рейс.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Около 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы 6 мая, следует из данных "Яндекс.Расписания".

Во "Внуково" задержано 5 рейсов, в "Домодедово" 12 рейсов задержано и 12 отменено, в "Шереметьево" задержан 81 рейс.

Напомним, катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая.

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После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт. Из-за сложных метеоусловий воздушному судну удалось сесть лишь со второй попытки.

При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил на всю хвостовую часть.

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Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.