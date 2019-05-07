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Как не умереть раньше времени – простой совет ученых

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Исследователи рассказали, как снизить риск преждевременной смерти.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Британские ученые заявили, что занятия спортом всего два раза в неделю позволяют на 30% снизить риск преждевременной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Такой вывод позволил сделать анализ данных 63 тысяч человек. Они уделяли время тренировкам дважды в неделю, выбирая между 150 минутами умеренной активности и 75 минутами интенсивных тренировок. Выяснилось, что такие нагрузки сокращают риск преждевременной смерти на 30% по сравнению с пациентами, которые совсем не занимаются спортом.

Велосипедисты
© Sputnik / Владимир Трефилов
Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь
Тренироваться чаще и меньше по времени — тоже полезно, отметили ученые. По их мнению, даже 150 минут спорта в неделю могут снизить риск развития хронических заболеваний.

Исследователи обратили внимание, что новичкам перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом. Продолжительность занятий лучше всего увеличивать постепенно, а затем, уже привыкнув к нагрузкам, сконцентрироваться на их интенсивности. 

Кроме того, перед занятиями спортом необходимо проводить разминку и растяжку.

Ранее немецкие ученые рассказали, какие виды спорта продлевают жизнь. После годового эксперимента они заявили, что к таковым относятся, например, аэробика и легкая атлетика.

Теги:
здоровье, спорт, смерть, Ученые



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