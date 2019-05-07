Как не умереть раньше времени – простой совет ученых

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Британские ученые заявили, что занятия спортом всего два раза в неделю позволяют на 30% снизить риск преждевременной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Такой вывод позволил сделать анализ данных 63 тысяч человек. Они уделяли время тренировкам дважды в неделю, выбирая между 150 минутами умеренной активности и 75 минутами интенсивных тренировок. Выяснилось, что такие нагрузки сокращают риск преждевременной смерти на 30% по сравнению с пациентами, которые совсем не занимаются спортом.

© Sputnik / Владимир Трефилов Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь

Тренироваться чаще и меньше по времени — тоже полезно, отметили ученые. По их мнению, даже 150 минут спорта в неделю могут снизить риск развития хронических заболеваний.

Исследователи обратили внимание, что новичкам перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом. Продолжительность занятий лучше всего увеличивать постепенно, а затем, уже привыкнув к нагрузкам, сконцентрироваться на их интенсивности.

Кроме того, перед занятиями спортом необходимо проводить разминку и растяжку.

Ранее немецкие ученые рассказали, какие виды спорта продлевают жизнь. После годового эксперимента они заявили, что к таковым относятся, например, аэробика и легкая атлетика.