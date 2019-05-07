NASA изменит орбиту астероида

ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Целью станет спутник в двойной системе Didymos, которая состоит из большого тела (Didymos A) и маленькой луны (Didymos B), вращающейся вокруг него. Миссия получила название "Тест по перенаправлению двойного астероида" (DART) и реализуется совместно с Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса с 2015 года.

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По словам NASA, астероид не представляет угрозы для Земли и является идеальной мишенью. То, что раньше можно было увидеть лишь в научно-фантастических фильмах, станет реальностью: аппарат столкнется с "угрозой" и попытается изменить ее траекторию. Запуск DART состоится летом 2021 года, а поражение цели произойдет в 2022.

Прежде, чем отправить космический корабль в долгий путь, ученым необходимо понять, как ведет себя система. Сейчас за ней следят при помощи мощных телескопов, расположенных по всему миру. Последний раз наблюдения проводились в Серро-Паранале на севере Чили, где был задействован Очень большой телескоп (VLT). Он состоит из четырех телескопов, каждый из которых оснащен зеркалами по 8,2 метра.

"Система Didymos настолько мала и далека, что мы не можем увидеть ничего больше, кроме как просто точку света. Однако мы можем наблюдать за яркостью этой точки, которая меняется при вращении спутника. Это поможет ученым определить местоположение цели и сообщить точное время столкновения с DART", – заявил Энди Ривкин, один из руководителей исследовательской группы.

По словам руководителя рабочей группы DART Анджелы Стикл, ученые пока мало что знают о составе и структуре спутника. Твердая порода или песок – очень важная переменная, от которой зависит успех миссии. Все это еще предстоит изучить в ходе дальнейших исследований.

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DART будет оснащен одним единственным инструментом – специальной камерой DRACO. Она будет передавать изображения в особый алгоритм "SMART Nav", позволяющий аппарату автономно маневрировать. По мере приближения, он автоматически направит DART в Didymos B.

Следующий этап исследований будет проходить на рубеже 2020-2021 годов. Затем ученые будут наблюдать за движением корабля к астероиду и процессом столкновения.