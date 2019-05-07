Суд оставил Кирилла Вышинского под арестом

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский проведет в СИЗО еще несколько месяцев — Подольский суд Киева продлил арест журналиста до 22 июля.

"Продлили срок содержание под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали", — сообщил РИА Новости адвокат Вышинского Андрей Доманский.

© Sputnik / Стрингер Манипуляции и ложь: Кирилл Вышинский об обвинениях СБУ

По словам юриста, заседание суда продолжается, зачитывается обвинительный акт.

Со дня задержания Кирилла Вышинского прошел почти год. Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Вышинский заявил, что обвинения СБУ и прокуратуры содержат откровенные манипуляции, ложь и абсурдную ложь.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что решение по этому делу станет проверкой для нового президента Украины Владимира Зеленского. По словам Москальковой, провал на выборах Петра Порошенко следует считать провалом его, как гаранта и защитника прав и свобод человека.

Российские журналисты написали Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении коллеги.