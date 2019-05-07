В Twitter можно добавлять в ретвиты гифки и видео

Теперь в ленте появится еще больше мультимедийного контента.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Пользователи популярной соцсети Twitter теперь смогут добавлять в свои ретвиты фотографии, видео и даже гифки, сообщает TechCrunch.

По словам издания, теперь в ленте появится еще больше мультимедийного контента.

"Мы поняли, что людям трудно сразу понять все содержимое ретвита с медиа-файлом. Это было связано с версткой — два больших твита оказывались наложены друг на друга", — рассказали представители Twitter.

Пока новинка появилась только на мобильных версиях, Android и iOS.

Основатель Twitter получил первую зарплату в размере 140 центов >>

Напомним, что до данного нововведения можно было добавлять в ретвиты только текст.