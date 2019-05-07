23:49 07 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск

Семья погибшего бортпроводника будет получать деньги ежемесячно

© Sputnik / Pavel Lvov
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (12)
140 0 0

Авиакомпания с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Семья погибшего в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева будет ежемесячно получать зарплату от "Аэрофлота", сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении.

"Принято решение, что 5 миллионов рублей будет выплачено родственникам погибшего бортпроводника... Максима Моисеева. Кроме того, "Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", - говорится в письме.

Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

Эксперты говорят об ошибке пилотов: главная версия крушения SSJ-100 >>

В результате жесткой посадки Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров, 33 из них удалось выжить.

Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.

Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (12)
Теги:
Аэрофлот, аэропорт, трагедия, Шереметьево



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джаред Лето на Met Gala
"Кровавый" шлейф и голова в руках: самые яркие наряды Met Gala-2019
Погрустить не получится: как пес спасает хозяйку от депрессии - видео
Погрустить не получится: как пес спасает хозяйку от депрессии - видео
Самолет Сухой Суперджет 100
Sukhoi Superjet-100: характеристики и особенности

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054