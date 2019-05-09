Путин: подвиг, который мы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Парад Победы на красной площади в Москве начался с речи президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент заявил, ценность военного подвига в Великой отечественной Войне с каждым годом чувствуется лишь острее. Путин поздравил всех с праздником победы. По его словам, это день нашей общей гордости, скорби и безграничной благодарности к защитникам Отечества.

"Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились, проделали жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений", - сказал он.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков

В истории СССР и России немало исторических совершений. Но победа над фашизмом всегда будет на особом месте.

После вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери.

Путин напомнил и о героизме тружеников тыла. Их труд золотыми буквами вписан в историю победы. "Все для победы" стало девизом тыла", - отметил он.

Президент отметил, что в ряде государств осознанно искажают события Великой Отечественной войны, а также возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и достоинство, служил нацизму. Искажая факты они врут своим детям и предают своих предков.

"Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех", - подчеркнул Путин.

Президент заявил, что Россия будет делать все, чтобы обеспечить оборонный потенциал страны для защиты своих граждан. Также РФ готова сотрудничать со всеми, кто готов дать отпор экстремизму и терроризму.

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